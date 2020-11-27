Онлайн сервис восстановления сайтов из Веб Архива.

Если вы не знаете на каком сайте из веб архива проверить нашу систему - скачайте тестовое восстановление.
Чтобы посмотреть восстановление локально без использования хостинга, рекомендуем установить XAMPP сервер на ваш компьютер. Во время установки вам достаточно выбрать только Apache и PHP.
Цены восстановления
Сайт содержит
до 200 файлов
Сайты, которые содержат до 200 файлов, вы можете восстанавливать бесплатно без каких-либо ограничений по количеству или функционалу.
БЕСПЛАТНО
Сайт содержит
201-1200 файлов
Большинство сайтов, которые восстанавливают наши пользователи, содержат до 1000 файлов и стоят менее $4.
$5 /1000 файлов
Сайт содержит
более 1200 файлов
Если нужный вам сайт содержит более 1200 файлов, то каждая последующая тысяча будет стоить всего пол доллара.
$0.5 /1000 файлов
Онлайн сервис скачивания сайтов и конвертации на CMS.
Скачайте полностью работоспособный сайт - 200 файлов бесплатно, интеграция CMS! Возможность скачивать .onion сайты!
Если вы не знаете на каком сайте из веб архива проверить нашу систему - скачайте тестовое восстановление.
Чтобы посмотреть восстановление локально без использования хостинга, рекомендуем установить XAMPP сервер на ваш компьютер. Во время установки вам достаточно выбрать только Apache и PHP.
Цены скачивания
Сайт содержит
до 200 файлов
Сайты, которые содержат до 200 файлов, вы можете скачивать бесплатно без каких-либо ограничений по количеству или функционалу.
БЕСПЛАТНО
Сайт содержит
201-1200 файлов
Большинство сайтов, которые скачивают наши пользователи, содержат до 1000 файлов и стоят менее $4.
$5 /1000 файлов
Сайт содержит
более 1200 файлов
Если нужный вам сайт содержит более 1200 файлов, то каждая последующая тысяча будет стоить всего пол доллара.
Наступило 4 года с тех пор, как 29 сентября 2017 мы сделали сервис Archivarix публичным. Ежедневно пользователи делают тысячи восстановлений. Количество серверов, которые распределяют между собой скачивания и обработку всегда превышает 40, а при нагрузке система самостоятельно подключает новые машины.
З года назад, 29 сентября 2017 года заработал наш сервис по восстановлению сайтов из archive.org. Все эти 3 года мы непрерывно развивались, мы создали свою CMS, систему скачивания живых сайтов, значительно улучшили и ускорили алгоритм восстановления из Веб-архива и многое другое.