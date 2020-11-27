Онлайн сервис восстановления сайтов из Веб Архива.

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Домен Только домен, без 'www.'. Это поле обязательно к заполнению.

Количество файлов 1 У бесплатных восстановлений до 200. Если вы залогинены и на вашем балансе есть средства, то можно указать до максимального значения вашего баланса. Если файлов в итоге будет меньше - неиспользуемый остаток возвращается на ваш баланс. Пополнить баланс.

Глубина ссылок 1 Значение от 1 до 10. Рекомендуем использовать 6.

Другой IP сервера Если домен не привязан к хостингу, но вы точно знаете, что данные все еще доступны на старом IP адресе. Применяется, когда домен уже удален, но старый хостинг еще работает.

Эл. почта Очень важно указать рабочий адрес.

Рекомендуем посмотреть короткое видео с инструкцией как скачивать сайты через Archivarix.

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