Восстановить из Веб Архива Скачать сайт Archivarix CMS Wordpress плагин

Онлайн сервис восстановления сайтов из Веб Архива.

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Цены восстановления

Сайт содержит

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  • Сайты, которые содержат до 200 файлов, вы можете восстанавливать бесплатно без каких-либо ограничений по количеству или функционалу.

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Только домен, без 'www.'. Это поле обязательно к заполнению.
1
У бесплатных восстановлений до 200. Если вы залогинены и на вашем балансе есть средства, то можно указать до максимального значения вашего баланса. Если файлов в итоге будет меньше - неиспользуемый остаток возвращается на ваш баланс. Пополнить баланс.
1
Значение от 1 до 10. Рекомендуем использовать 6.
Если домен не привязан к хостингу, но вы точно знаете, что данные все еще доступны на старом IP адресе. Применяется, когда домен уже удален, но старый хостинг еще работает.
Очень важно указать рабочий адрес.

Цены скачивания

Сайт содержит

до 200 файлов

  • Сайты, которые содержат до 200 файлов, вы можете скачивать бесплатно без каких-либо ограничений по количеству или функционалу.

БЕСПЛАТНО

Сайт содержит

201-1200 файлов

  • Большинство сайтов, которые скачивают наши пользователи, содержат до 1000 файлов и стоят менее $4.

$5 /1000 файлов

Сайт содержит

более 1200 файлов

  • Если нужный вам сайт содержит более 1200 файлов, то каждая последующая тысяча будет стоить всего пол доллара.

$0.5 /1000 файлов

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Очередные скидки от Archivarix на Black Friday и Cyber Monday.
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День рождения Archivarix

Наступило 4 года с тех пор, как 29 сентября 2017 мы сделали сервис Archivarix публичным. Ежедневно пользователи делают тысячи восстановлений. Количество серверов, которые распределяют между собой скачивания и обработку всегда превышает 40, а при нагрузке система самостоятельно подключает новые машины.
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Что можно восстановить из веб архива?

Иногда наши пользователи спрашивают, почему сайт восстановился не полностью? Почему он не работает так, как хотелось бы? Известные проблемы при восстановлении сайтов из archive.org.
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День рождения Archivarix

З года назад, 29 сентября 2017 года заработал наш сервис по восстановлению сайтов из archive.org. Все эти 3 года мы непрерывно развивались, мы создали свою CMS, систему скачивания живых сайтов, значительно улучшили и ускорили алгоритм восстановления из Веб-архива и многое другое.
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